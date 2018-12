Cantieri pericolosi in pieno centro a Bari. E non parliamo della sicurezza degli operai che ci lavorano, ma dei pedoni che quotidianamente transitano per strada: siamo sul lungomare Imperatore Augusto, a pochi passi da corso Cavour, dove dovrebbe sorgere il futuro “Polo delle Arti Contemporanee”

Due cantieri occupano i marciapiedi da ambo i lati. Così ogni giorno la scena si ripete: pedoni, tra cui anziani e bambini, ma anche passeggini e disabili, costretti a passare “in mezzo alla strada”, tra auto e scooter senza alcun tipo di protezione. Il tutto non in una periferia dimenticata ma in pieno centro, a due passi dal rinato Margherita.