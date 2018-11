Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre scorsi, a Terlizzi, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in via Acton per l’incendio di un’auto in sosta. Grazie ad alcuni elementi raccolti nell’immediatezza del fatto ed alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini, i militari, nei giorni successivi, hanno individuato ed identificato il responsabile dell’incendio in un cittadino terlizzese di 42 anni, anch’egli con precedenti di polizia.

Per l’uomo è così scattata la denuncia a piede libero. Salgono a tre le persone denunciate negli ultimi cinque mesi, tutte di originarie di Terlizzi, per il danneggiamento a mezzo di incendio di quattro macchine in sosta nel centro abitato cittadino.