Musica, artisti di strada e soprattutto le luci d’artista. A Polignano è ufficialmente iniziato il “Meraviglioso Natale”: oggi pomeriggio c’è stata l’inaugurazione con l’accensione delle luminarie e dell’albero di 18 metri in piazza dell’orologio.

Le osservate speciali sono, ovviamente, le luci d’artista posizionate in tutti i luoghi simbolo della città di Domenico Modugno, dalle vie del centro storico e Lama Monachile. Il programma, però, è molto ricco: per i più grandi c’è il mercatino, per i più piccoli il villaggio di Babbo Natale, ma non mancheranno concerti e spettacoli oltre alla pista di pattinaggio (Video di Antonella Giuliani)