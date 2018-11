Violenta lite tra padre e figlio finisce in strada e qualcuno esplode un colpo di pistola. È accaduto domenica mattina a Molfetta in via La Torre. I due, pregiudicati di 65 e 35 anni, stavano litigando in casa per questioni economiche.

Il diverbio è continuato in strada, alla presenza di altre persone. Mentre i due hanno iniziato a picchiarsi, qualcuno ha esploso un colpo di pistola. I carabinieri, allertati da alcuni vicini di casa, hanno recuperato sul posto la pallottola e due proiettili non esplosi.