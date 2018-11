Paura questa notte in via Manzoni. Un’auto e una moto si sono infatti scontrate all’incrocio con via Crisanzio: non è chiara la dinamica dell’incidente, ma seconda una prima ipotesi la causa sarebbe una mancata precedenza.

Ad avere la peggio il conducente della moto, un centauro 19enne, sbalzato dal mezzo e scaraventato a diversi metri di distanza sull’asfalto. Sul posto Polizia Locale e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in codice giallo al Policlinico.