A Santeramo in Colle uno strano via vai di persone in via Iazzitiello, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno così deciso di vederci chiaro, mettendo in atto dei mirati servizi di osservazione. Al termine di uno di questi, hanno deciso di intervenire, eseguendo una perquisizione nell’abitazione di un 30enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

All’interno di vari contenitori per alimenti conservati in alcuni pensili della cucina, oltre che in altre stanze dell’abitazione, sono stati rinvenuti 1220 grammi di marijuana, in parte già divisa in dosi. In diversi nascondigli, sempre nell’abitazione, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e circa 21mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 30enne, commerciante ambulante, arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato associato alla Casa Circondariale di Bari.

