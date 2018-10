I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Modugno hanno arrestato un incensurato cinquantaduenne per detenzione illegale di armi e di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato grazie a servizi tradizionali d’indagine, in particolare osservazioni e pedinamenti.

Il prezioso carico era occultato in una zona rurale della periferia di Modugno territorio in cui l’uomo aveva la disponibilità di una casolare dove saltuariamente viveva.

Quando i Carabinieri del Nucleo Operativo, avvalsi di unità cinofile per la ricerca di armi e droga, hanno perquisito il casolare, hanno scoperto, in un vano sottoscala, un piccolo arsenale composto da: un fucile d’assalto ak-47- kalashnikov calibro 7.62; una pistola beretta calibro 7.65 completa di caricatore; una pistola scacciacani marca ma.ri. 320 patent; una pistola giocattolo marca beretta completa di caricatore contenete n.5

munizione a salve; due giubbotti antiproiettile; 200 munizioni circa di vario calibro; 4 grammi hashish e gr. 0,5 cocaina; 2 bilancini di precisione,materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 55enne, su ordine della competente Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa

Circondariale di Bari. Sono in corso indagini per scoprire se le armi fossero detenute dall’uomo per conto di gruppi criminali operanti in zona.