Schianto auto-moto all’incrocio tra corso Mazzini e via Brigata Bari. Il giovane centauro di 17 anni è morto in ospedale mentre veniva sottoposto agli accertamenti. A soccorrerlo è stato l’equipaggio di un’ambulanza di passaggio. Sul posto è giunto anche il 118, che ha trasportato in ospedale anche la passeggera della moto.

Le condizioni di quest’ultima sono gravi, ma secondo quanto siamo riusciti a sapere non sarebbe in pericolo di vita. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha mandato in tilt la circolazione in tutta la zona.

