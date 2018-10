Una busta della spazzatura, in teoria per plastica e metalli ma riempita con rifiuti di vario genere, abbandonata nelle campagne di Palese. La scoperta è stata fatta stamattina dagli operatori Amiu in strada Torre di Brengola, all’altezza dell’innesto sulla tangenziale 16 bis.

Il gesto ha mandato su tutte le furie l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli che ha deciso di riportare personalmente la busta al proprietario. Nei prossimi giorni il cittadino, individuato proprio attraverso il controllo dei suoi stessi rifiuti abbandonati, riceverà anche una sanzione per mancata differenziata e abbandono selvaggio sul territorio.

“Sulla scorta di quanto fatto qualche giorno fa dal sindaco di Piombino Dese, stamattina ho voluto riportare il sacco a casa di colui che lo ha gettato per strada e che ha contribuito a inquinare le campagne nei pressi della tangenziale. Purtroppo, per colpa di pochi incivili, si mette in discussione il lavoro prezioso e puntuale portato avanti dalla stragrande maggioranza dei cittadini che, invece, rispettano le regole del porta a porta”.

“I servizi dell’Amiu devono essere migliorati, ma allo stesso tempo saremo intransigenti nei confronti di coloro che continuano a disprezzare la legge e la bellezza del nostro territorio. Per questo, in una delle prossime giunte, porteremo un provvedimento relativo all’inasprimento delle sanzioni in materia di rifiuti”.

Intanto prosegue su tutta la città l’attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti da parte della Polizia locale. Negli ultimi giorni, in particolare, sono state elevate molte sanzioni. Si tratta di cittadini ed esercizi commerciali che conferiscono materiale ingombrante, rifiuti indifferenziati e fuori orario in modo errato e senza rispettare le regole. Solo nella mattina di ieri sono state effettuate circa 30 multe dagli agenti municipali.