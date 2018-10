Antonio, il 23enne del quartiere Libertà che tutta Bari conosce “il ragazzo della frutta”, torna a far parlare di sé. Il giovane questa mattina è stato avvistato nei quartiere San Pasquale-Mungivacca.

Secondo quanto appreso, il 23enne ha fatto irruzione in una scuola elementare importunando il personale scolastico. La scena è la solita: Antonio ha cercato di vendere la frutta con “eccessiva veemenza” come già accaduto in altre occasioni. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia per riportare la situazione alla tranquillità.