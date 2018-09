A Molfetta i Carabinieri hanno arrestato N.F. 50enne del quartiere San Paolo di Bari, pregiudicato, ritenuto responsabile di furto in abitazione. L’uomo è stato sorpreso, alle 23 circa della scorsa notte, mentre tentava di fuggire da un balcone al primo piano di una casa in via Molfettesi d’America, dopo essersi introdotto in uno degli appartamenti del palazzo.

I rumori provenienti dall’appartamento, occupato da una donna, hanno destato preoccupazione nei vicini che hanno chiamato il 112. Una Gazzella, giunta subito sul posto, ha intercettato e bloccato il malfattore proprio mentre cercava di darsi alla fuga, scappando dal balcone.

Sottoposto a controllo, il 50 enne è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di otto centimetri, mentre in una delle camere è stato ritrovato un martello e

una radio ricetrasmittente, utilizzata per comunicare l’eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il topo d’appartamento non era solo; un complice, infatti, è riuscito a darsi alla fuga, ma sono in corso indagini finalizzate alla sua identificazione. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato associato presso la locale Casa Circondariale per essere poi sottoposto a processo con rito direttissimo.