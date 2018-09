Verso le 11 di questa mattina un incidente si è verificato sulla ss96 tra Modugno e Bari verso il Capoluogo. Per cause in via di definizione, una macchina e un furgone sono venute in contatto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, due persone sono rimaste ferite, ma al momento non si conoscono le loro condizioni. Immediate le ripercussioni sul traffico, con la formazione di code e marcia a singhiozzo.

