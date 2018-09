Finale ad alta tensione al corteo antifascista al Libertà. Quando ormai la marcia volgeva al termine, alcuni manifestanti sono stati aggrediti da un gruppo di persone non meglio identificate.

Il blitz è scattato in via Crisanzio ad angolo con via Eritrea: gli aggressori, armati di mazze e catene, avrebbe assalito alcuni dei partecipanti al corteo mentre tra i presenti si scatenava il panico. Sul posto è intervenuta la Polizia in tenuta antisommossa e i soccorritori del 118.

Alcuni partecipanti al corteo avrebbero poi anche cercato di rispondere all’aggressione venendo bloccati a loro volta dalla Polizia. Non è ancora chiaro chi fossero gli autori del blitz, ma sarebbero persone vicine ad ambienti di estrema destra. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia.