Questa mattina è stato ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento di via Amendola. In casa non c’erano segni d’effrazione e nemmeno evidenti ferite sul corpo. Le cause della morte non sono ancora chiare, ma si ipotizza sia stato per colpa di un malore. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia. Il cadavere è stato trasferito a Medicina legale per un’autopsia e nel frattempo sul caso sta indagando la Procura.

