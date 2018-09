Festa grande al quartiere Libertà, ma come sappiamo non è la prima volta. Già in precedenza i residenti hanno denunciato più volte l’utilizzo improprio dei fuochi d’artificio per festeggiare le più disperate occasioni: ieri sera era il turno di un pre-matrimoniale.

Lo spettacolo pirotecnico è scattato verso le 22 in via Fieramosca ad angolo con via Dante. Ad accompagnare la festa anche balli e musica a tutto volume con le casse posizionate tranquillamente in strada.