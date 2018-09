Prima tenta di aggredire l’ex moglie, poi rifila un pugno in faccia a un autista del 118. È successo ieri sera in via Napoli, di fronte alla sede dell’associazione di volontariato OER.

L’uomo stava inveendo violentemente contro la donna e il suo ex suocero arrivando anche a sfondare il portone di casa con un calcio: è a quel punto che sono intervenuti un autista-soccorritore del 118 in servizio e altri volontari dell’associazione per cercare di riportare la situazione alla calma.

L’uomo, dopo un momento di calma apparente, è tornato alla carica colpendo con un pugno l’autista intervenuto spaccandogli gli occhiali e ferendolo al viso. Con un calcio ha poi anche danneggiato all’ambulanza solitamente usata dall’associazione per il trasporto dei pazienti.

Solo in un secondo momento le persone presenti sono riuscite a immobilizzare l’uomo allertando anche le forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno scortato l’aggressore in ospedale. L’autista ferito ha dovuto invece attendere l’arrivo di una seconda ambulanza per essere trasportato al Pronto Soccorso della Mater Dei: per lui un ematoma al viso e 7 giorni di prognosi.

