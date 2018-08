Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla strada statale 16, all’altezza di Torre a Mare, in direzione del capoluogo pugliese. Sei le persone coinvolte, tra le quali una donna in gravidanza. A soccorrere gli occupanti delle due macchine è stato l’ambulanza di un’associazione di volontariato, la Emergency Torre a Mare, passata per caso sul tratto di strada. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

