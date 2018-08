Caldo e afa stanno dando molto filo da torcere ai pugliesi ma non solo. Anche gli autobus dell’Amtab risentono delle pesante condizioni climatiche: la vettura 3114, per esempio, ha deciso di imporre all’autista una sosta forzata in corso Sonnino a causa del solito guasto. Speriamo i nuovi autobus promessi vengano messi subito in circolazione.

print