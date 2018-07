Pregiudicato barese tanta la fuga al quartiere Libertà in sella alla moto appena rubata, ma si schianta contro un’auto in sosta. Il tentativo di far perdere le proprie tracce continua a piedi per pochi metri. La coppia di vigili motorizzati, infatti, lo blocca.

Uno dei due agenti s’infortuna alla caviglia mentre il ladro si butta per terra in preda a un malore e per questo sul posto interviene un’ambulanza del 118. I due si sono ritrovati poco dopo al pronto soccorso della Mater Dei, quantomeno accompagnati in due diverse ambulanze.

L’episodio è accaduto ieri in tarda serata, all’angolo tra via Dante e via Cairoli. I motociclisti della Polizia Locale hanno affiancato l’uomo e intimandogli di fermarsi. Il resto è storia.

La cosa rocambolesca si scopre durante gli accertamenti. La moto era di proprietà del figlio di un vigile urbano, convinto di trovarla in corso Vittorio Emanuele poiché ancora all’oscuro di tutto.