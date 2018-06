Non fosse intervenuto uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente spegnendo l’auto incidentata che continuava la sua marcia, ora staremmo probabilmente raccontando un’altra storia.

L’assurda carambola in corso Alcide de Gasperi: una Golf ha colpito una Toyota Yaris che prima ha urtato contro una Mercedes SLK impegnata in una svolta a sinistra e poi un’Audi. Proprio il conducente di quest’ultima, accortosi che l’uomo alla guida della Toyota era rimasto ferito, si è fiondato in auto spegnendola e evitando che proseguisse la sua corsa.

Un’altro automobilista, non coinvolto nell’incidente, ha messo la sua auto di traverso. Ad avere la peggio il conducente della Yaris trasportato in ospedale. In corso i rilievi della Polizia Locale mentre si registrano code e rallentamenti su tutta la strada.

1 di 5