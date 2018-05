Per cause in via di accertamento, questa mattina due furgoni che viaggiavano sulla ss16 in direzione sud si sono tamponati. Nell’incidente un persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave.

Il traffico ha subito importanti conseguenze, con la formazione immediata della inevitabile coda. Per gestire la circolazione è intervenuta sul posto la Polizia Stradale, gli agenti hanno provveduto chiudere il tratto interessato e a deviare il traffico sulle complanari, la situazione dovrebbe poter tornare alla normalità in tempi piuttosto rapidi.

