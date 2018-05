Timbrava l’ingresso in ospedale, prendeva il suo scooter e se ne andava per i fatti suoi, anche per 5 ore, prima di tornare per timbrare l’uscita. Un dirigente medico “in servizio” nell’Unità Operativa di Radiologia all’ospedale Di Venere è stato arrestato dai Carabinieri dopo che lo hanno fotografato ripetutamente. La notizia è riportata da Repubblica Bari.

L’uomo si assentava sistematicamente nei pomeriggi del lunedì e mercoledì, a volte anche il venerdì, per dedicarsi agli impegni personali come andare in banca o pagare l’assicurazione. Il furbetto del cartellino è finito ai domiciliari.