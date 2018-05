Con l’arrivo della calda stagione riprendono i malori improvvisi per gli anziani e acciaccati autobus dell’Amtab. La vettura n.7036 stava effettuando regolarmente servizio sulla linea 10 quando, qualche minuto prima delle 14, si è fermata all’incrocio tra viale Orazio Flacco e viale Papa Giovanni XXIII per via del semaforo rosso e non è più ripartita.

Inutili i tentativi di far ripartire il mezzo e la consulenza telefonica del povero autista con l’azienda, l’autobus è rimasto fermo in mezzo alla strada e al guidatore non è rimasto altro da fare che far scendere i passeggeri. Ignote le cause del fermo, la vettura deve aver accusato un calo di pressione. Speriamo si rimetta presto.

