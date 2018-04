“Sulla linea numero 2 un ragazzo di colore si è avventato contro mio nipote di soli 4 anni, urlandogli addosso. Il bambino si è terrorizzato, ha cominciato a tremare”. Michele Genchi racconta la tremenda avventura vissuta ieri sera a bordo dell’autobus Amtab della linea 2, all’altezza del Cinema Galleria.

“Si fosse trovato qualcun altro al mio posto – continua l’utente – ci scappava il morto. Io ho scelto di rivolgermi alle Forze dell’ordine”. Ma cosa sarebbe successo a bordo dell’autobus? Il bambino è nervoso, inizia a strillare. Il passeggero non lo sopporta e si scaglia contro di lui, rimproverando duramente. Il piccolo, sotto shock, inizia a tremare. Sull’autobus c’è anche un controllore. La famiglia scende dal mezzo, ma l’uomo, non contento, la copre di insulti e parolacce. “Siete delle merde”, dice tra le altre cose.

Giunto il bus al vicino capolinea, il passeggero viene fatto salire a bordo di un’auto della Polizia e portato in Questura.

Genchi si rivolge ad Antonio Decaro: “Sindaco, per favore faccia qualcosa perché a Bari non si può più camminare. Veniamo minacciati costantemente. Vogliamo un suo aiuto, lo faccia per il bambino di soli 4 anni. La ringrazio come sempre” .