Dopo lo scontro che ha bloccato la statale 16 e lo schianto mortale che è costata la vita a una giovane di Altamura, il lunedì di Pasquetta si è concluso ieri sera con l’ennesimo incidente sulle strade baresi.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: probabilmente l’auto coinvolta ha fatto tutta da sola andandosia schiantare sul guardrail sulla statale 16 in direzione nord, poco prima dello svincolo per Cozze: feriti gli occupanti. Sul posto la Polizia per deviare il traffico ridotto a una sola corsia e un equipaggio del 118 per i soccorsi.