Durante un importante recupero di armi e droga, effettuato ieri a Bari dai Carabinieri, è stato arrestato il pregiudicato 53enne di Modugno, custode di un deposito di stoccaggio, per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di diverse tipologie di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da guerra.

Nell’autovettura, nell’abitazione ed in altri locali di proprietà dell’uomo sono stati trovati circa 6 chili di cocaina purissima, 70 chili di marijuana, 8 chili di hashish e 2 chili di eroina, suddivisi in più borsoni. Custodiva inoltre tutto il materiale necessario per il peso, il taglio, il confezionamento e la successiva divisione in dosi della sostanza.

Il pregiudicato era in possesso di una pistola calibro 9×21 ed un fucile da guerra marca “Daniel defense” calibro 5.56, entrambi completi di relativo munizionamento. Il fucile d’assalto era dotato anche di ottica di precisione “red hot”.

Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e verrà analizzata dal L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. La vendita dello stupefacente, avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio svariati milioni di euro. L’arrestato P.A. dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione della competente A.G. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza della droga e delle armi.