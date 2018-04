Un giovane ciclista è stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava le strisce pedonali in sella alla sua bici. Questo è quanto successo pochi minuti fa in via Giulio Petroni angolo via Laterza.

Il conducente della macchina ha prestato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo al Pronto Soccorso.