Stellina è tornata a casa, lieto fine per la cagnolina e la sua famiglia. Ieri il pinscher si era allontanato durante la quotidiana passeggiata, svanendo nel nulla. Il proprietario, un dolce nonnino ottantenne, può ora riabbracciarla.

“Mio nonno non può vivere senza la sua Stellina – ci ha riferito la nipote – perché è l’ultimo ricordo che lo lega alla sua cara moglie”. Il valore affettivo è dunque inestimabile e per questo l’anziano non era riuscito a darsi pace. La famiglia a partire dalle 16.30 di ieri pomeriggio ha avviato le fortunate ricerche che si sono appena concluse. La cagnolina potrebbe essere stata accolta da qualche gentile residente e poi rilasciata. Avvenimento già accaduto in passato quando un altro cucciolo, spaventato dai fuochi d’artificio, è fuggito trovando riparo nei dintorni.

Stellina è malata, ha un importante tumore sulla spina dorsale e potrà ora essere operata. “Ringraziamo chiunque l’abbia accolta, la sua coda scodinzolante ci riempie il cuore di gioia”.

