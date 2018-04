Fumo in via Sparano. Per cause ancora da accertare una cabina con dei fili elettrici ha preso fuoco in corrispondenza di uno degli isolati dove sono in corso i lavori di riqualificazione della strada.

Sul posto sono intervenuti di Vigili del Fuoco per domare il principio d’incendio. Successivamente sono arrivati i tecnici dell’Enel per le verifiche del caso e identificare le cause dell’accaduto.

