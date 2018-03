Segnalazioni no-stop sulle avarie degli autobus Amtab. Nella giornata di ieri altre due vetture della municipalizzata del trasporto pubblico barese hanno alzato bandiera bianca e sono stati costretti a tornare in deposito. Si tratta in entrambi i casi di mezzi che non hanno più di 3-4 anni di vita.

Il primo autobus si è fermato causa avaria nella mattinata di ieri in piazza Garibaldi: si tratta della vettura 7501 che ha tristemente atteso l’arrivo del carro attrezzi per essere trainato in deposito.

Il secondo caso si registra al quartiere San Paolo, precisamente in via Nicola Cacudi, la strada che si trova difronte al Centro Polifunzionale di Piazza Europa. La vettura che ha dato forfait è la 7409 (numero 13 direzione piazza Moro) con non più di tre anni di vita.

In questo caso i passeggeri presenti sul mezzo al momento dell’avaria sono stati costretti a scendere e proseguire a piedi fino a casa mentre il bus è stato trainato fino al deposito per le verifiche di rito.

1 di 3