A Bari i Carabinieri hanno arrestato il 55enne L.P., pregiudicato del quartiere Carrassi uscito dal carcere solo pochi mesi fa, in quanto deteneva in casa una pistola e della sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi.

In particolare, l’operazione è scattata quando, durante un controllo ad un circolo di Via Carnia, uno degli avventori, poi identificato in L.P., ha manifestato particolare nervosismo ai militari operanti, motivo per il quale gli stessi hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare.

Nel corso delle operazioni sono stati recuperati e sottoposti a sequestro circa 11 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, dai quali si sarebbero potuti ricavare rispettivamente 72 e 8 dosi. I Carabinieri hanno anche rinvenuto una pistola COLT cal.32, completa di caricatore con 8 proiettili, di cui 3 cal. 7.65 e 5 cal. 32 AUTO WRA, abilmente occultata in una intercapedine del bagno. L’arma, immediatamente messa in sicurezza, sarà sottoposta agli accertamenti balistici col fine di verificare se la stessa sia stata utilizzata in altri episodi criminosi.

Per tali ragioni L.P. è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.