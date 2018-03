Deferite in stato di libertà insieme alla figlia dopo aver picchiato il marito. Poteva finire in tragedia il dramma familiare consumatosi in corso Mazzini, quartiere Libertà di Bari. Le due donne si sono rese responsabili dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il marito, portato in ospedale, si è procurato lesioni guaribili in 5 giorni.

