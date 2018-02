Traffico paralizzato, ponti chiusi e tanti disagi. La neve arrivata questa mattina ha regalato scenari suggestivi ma ha portato anche tanti problemi in città che dalle 11 in poi si trovata sotto un’intensa nevicata che ha velocemente imbiancato tutti i quartieri.

Una volta “capitolate” le strade, il traffico è andato completamente in titl: si cammina a passo d’uomo su tutte le principali arterie cittadine, dal lungomare alle periferie. Chiusi al traffico in via precauzionale alcuni punti critici come i ponti Adriatico, Solarino (viale Pasteur) e Garibaldi (via di Vagno) e il ponte di Japigia. Il Comune, intanto, ha comunicato che restano chiuse Anagrafe e Stato civile di San Paolo e Palese. Chiusi anche tutti i cimiteri.

Code e rallentamenti si registrano in tutti i quartieri.Grossi problemi, in particolare, al quartiere Libertà dove, come spesso accade da quando è stata chiusa piazza Redentore, si crea un vero e proprio tappo con un lungo serpentone di auto da via Crisanzio a via Libertà che spesso ha creato problemi anche alle forze dell’ordine. La neve caduta crea un ulteriore disagio.

Grossi disagi anche nelle principali statali che portano al capoluogo: circolazione fortemente rallentata sulla statale 16 ma anche e soprattutto sulla statale 100. Presto entreranno in funziona i mezzi spargisale e spazzaneve.