In trasferta dalla Basilicata fino a Bari per compiere un furto che difficilmente sarebbe rimasto impunito. Il 48enne L.V, di Lavello, provincia di Potenza, è stato infatti arrestato in via Melo da Bari, sorpreso all’interno della libreria Feltrinelli.

L’uomo, dopo aver asportato 9 dvd del valore complessivo di 114, ha tentato di guadagnarsi l’uscita senza pagare, ma è stato fermato prima che potesse darsela a gambe. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.