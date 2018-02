Ieri notte a Bari la Polizia di Stato ha arrestato Ion Enache Apostol, cittadino romeno di 32 anni, e Ionela Cristina Dinisor, cittadina romena di 34 anni, entrambi incensurati, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I poliziotti della Squadra Volante, alle 3 circa, sono intervenuti in via Giulio Petroni, per una segnalazione giunta al 113, ed hanno sorpreso i due mentre tentavano di asportare una bicicletta da un balcone al primo piano di un condominio. In particolare, la donna, dopo essersi arrampicata sul balcone, si è impossessata di una bicicletta e la stava passando al suo complice, rimasto sulla strada.

Entrambi sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto, nonostante il tentativo della donna di nascondersi dietro una finta edera installata sul balcone. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.