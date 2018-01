L’auto prende una buca, la coppa del cerchione vola come un proiettile e sfiora uno scooter. Si è sfiorato il peggio questa mattina sul lungomare Nazario Sauro dove il tratto di asfalto poco dopo l’Hotel delle Nazioni, direzione Pane e Pomodoro, è seriamente danneggiato a causa di alcuni lavori.

Più che una buca una vera e propria voragine da cui si staccano sassi di diverse dimensioni, pericolosi per l’incolumità di ciclisti e pedoni, ma anche per i motociclisti e per le stesse auto che potrebbero subire non pochi danni.