Ha fatto irruzione nel locale brandendo un ferro da stiro come arma, si è fatto consegnare i soldi per poi fuggire. Protagonista della rapina un cittadino somalo di 31 anni che la scorsa notte ha provato a mettere a segno un colpo alla pizzeria “Da Donato” in via Lattanzio.

L’uomo, munito di regolare permesso di soggiorno con scadenza nel 2020 ma con numerosi precedenti penali, era riuscito a portar via circa 180 euro in contanti ma è stato inseguito e arrestato dalla Polizia Locale. Una volta fermato ha anche reagito violentemente tentando di fuggire: addosso, oltre alla refurtiva, anche un coltello da cucina e 1,88 grammi di canapa indiana.

Il cittadino extracomunitario adesso si trova in carcere con le accuse di rapina e resistenza ai pubblici ufficiali. Adesso si trova in carcere e verrà giudicato con rito direttissimo. Il denaro è stato invece riconsegnato al dipendente.