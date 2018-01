La notizia dei presunti abusi del bidello 58enne, di Bitetto, ai danni di ragazzine 12enni della scuola Montello-Santomauro di Bari, ha scosso genitori, personale scolastico e anche la preside, Annalia Minoia, che questa mattina ha appreso dai giornali l’arresto dell’uomo.

Per saperne di più e per capire come questa notizia abbia sconvolto l’intero plesso, siamo andati alla Montello dove però la Minoia, sebbene ci abbia accolti, non ha voluto lasciare alcuna dichiarazione benché fosse molto provata. I genitori invece, non appena hanno appreso la notizia, si sono fiondati a scuola per esigere dei chiarimenti su quanto fosse accaduto.

Da fonti indiscrete siamo venuti a conoscenza che il bidello era stato trasferito da un’altra scuola e abbia preso servizio alla Montello-Santomauro a settembre 2017. A novembre però era stato sospeso dall’Ufficio Scolastico Provinciale in via precauzionale perché la preside, non appena ricevuto un esposto dal padre di una delle bambine palpeggiate, ha immediatamente informato lo stesso ufficio oltre che la Procura della Repubblica.

La denuncia del genitore ha fatto scattare le indagini, che tutt’ora stanno proseguendo. La Procura, dopo l’arresto del bidello 58enne, vuole capire se l’uomo possa aver tentato di abusare di altre studentesse delle scuole dove era in servizio precedentemente.