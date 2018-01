“Sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della sanità al San Paolo, detto dal direttore generale della Asl Bari Vito Montanaro, da Emiliano e da Decaro, in realtà questo fiore sta appassendo”. A parlare così del Poliambulatorio situato in piazza Europa, nel quartiere San Paolo di Bari è Francesco Ferrante ex presidente dell’allora circoscrizione, attuale consigliere di Municipio ed ex dipendente Asl dello stesso Poliambulatorio.

Non c’è il riscaldamento, mancano diversi computer, tanto che quelli in funzione son condivisi a turno tra medici e infermieri, tutte cose già scritte più volte in passato. I disguidi, però, non sembrano limitarsi a questo.

“Sono venuto per far vaccinare mia moglie – ci ha raccontato Ferrante – soffre di alcune allergie, ma ahimè non c’è più l’allergologo. Il medico che prestava servizio qui ha chiesto l’avvicinamento a Bari e non è stato ancora mandato un sostituto”.

Questi sono solo alcuni dei problemi che attanagliano la struttura pubblica: formiche, mancanza di assistenti sociali, orario di apertura al pubblico ridotto e chi più ne ha più ne metta. Nel video ve ne facciamo vedere un po’.

