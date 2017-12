Si è introdotto in un bar della stazione, ha portato via 275 euro in monete ma è stato poi inseguito e arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria. Protagonista del furto un 24enne originario della provincia di Napoli che adesso si trova in carcere con l’accusa di furto aggravato.

In particolare, l’uomo, verso le ore 5 di giovedì scorso, dopo aver forzato la porta d’ingresso del Bar C-House, ubicato sul primo marciapiede della Stazione F.S. di Bari Centrale, s’introduceva all’interno dell’esercizio commerciale e asportava dalla cassa vari blister di monete di vario taglio, per un totale di circa 275 euro dileguandosi subito dopo.

L’azione non sfuggiva agli agenti della Polizia Ferroviaria che, dopo un inseguimento all’interno della stazione, bloccavano il giovane e lo traevano in arresto per furto aggravato. La refurtiva, recuperata, veniva restituita ai referenti del Bar.

