Quella degli anziani che passano le giornate osservando i lavori all’interno di un cantiere, non è una leggenda metropolitana. Al pari del vecchio che guida col cappello, tutti ne abbiamo visto almeno uno nella vita. Che poi siano stati sdoganati al punto da organizzare giri turistici guidati in autobus, questo è un altro discorso.

Sia quel che sia, a Bari le persone hanno una marcia in più. Cosi, i vecchietti di piazzetta dei Papi, si sono organizzati. Le vecchie panchine di cemento non bastano, e oltretutto sono posizionale male; meglio allora portare un tavolo e quattro sedie. Non dovranno stare in piedi, e per riposarsi dalle fatiche del cantiere potranno giocare a carte.

