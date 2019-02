Lascia la macchina con le ruote sul marciapiede e davanti ad un passo carrabile. Si torna ad arricchire la saga dei minchia parking, la famigerata rubrica del Quotidiano Italiano che, qualora le Forze dell’Ordine non siano sul posto per fare la dovuta multa, provvede a diffondere la figuraccia del conducente.

Siamo in via Bovio, nei pressi del Tribunale Civile, e un dirigente del Palazzo di Giustizia ha pensato bene di lasciare la sua Porche grigia in minchia parking. Questa volta i vigili hanno fatto il loro lavoro, ma a metà. Infatti la contravvenzione c’è, ma solo per le due ruote sul marciapiede, dimenticandosi, forse per distrazione, del passo carrabile.

Sempre sulla stessa strada l’anarchia regna sovrana. Dalle foto si può vedere come anche le due moto e altre macchine siano in pieno minchia parking. Chissà se anche questi sono stati multati oppure si sono soffermati solo sulla Porche.

