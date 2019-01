La cicogna questa volta non si è proprio risparmiata, bisogna rendergliene merito. I cuccioli di cinghiale appena nati sono così tanti che non bastando le dite di una mano per contarli.

Fiocco rosa e azzurro dunque per la Signora Scrofa che, come possiamo constatare, è tornata in men che non si dica in piena forma, nonostante l’impegnativo parto naturale plurigemellare, senza punti e anestesia. Così ecco immortalata l’allegra famigliola nella sua prima uscita pubblica.

Un po’ come i Vip nostrani che portano con disinvoltura i neonati a fare una passeggiata per concedere ai paparazzi qualche scatto e ottenere la prima pagina delle riviste patinate. Così, anche i cinghiali hanno deciso di lasciarsi riprendere dal cameramen di turno e immortalare il ricordo per l’album di famiglia. Una famiglia molto allargata.