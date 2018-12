Non siamo certo al livello dei due fuoristrada (1) (2) che hanno appassionato residenti e passanti in via Bozzi, ma la performance dell’Audi sul marciapiedi in via Zara, al Madonnella, rasenta la perfezione dell’inciviltà.

La vista mozzafiato sulla ruota panoramica non lenisce il senso di rassegnazione per la cattiva abitudine sempre di moda. Ieri come oggi, ma siamo certi anche domani, ci sarà sempre qualcuno convinto di poter sbattere in faccia a chiunque la propria auto.

L’idea di ostacolare disabili, mamme col passeggino e anziani non fan altro che aumentare la soddisfazione dell’incivile.