Sembra il minchia parking delle feste, in onore di santo Stefano, ma a sentire i residenti si tratta di una cattiva abitudine ormai consolidata.

Sul marciapiedi in via Ravanas, proprio in prossimità dell’ingresso dell’ex Manifattura Tabacchi, cambia il modello dell’auto non il malcostume.

L’utilitaria è sistemata manco fosse un suv. Poca gente per strada, giusto approfittare di ogni pertugio utile avrà pensato l’automobilista del giorno.