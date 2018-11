Poco verde in città? Non è vero. Mentre in tutto il mondo vanno sempre più di moda i giardini verticali, a Bari si va controtendenza: le piante si trovano sottoterra, o meglio nei tombini.

Succede nella centralissima piazza Cesare Battisti dove in un chiusino abbiamo trovato una fiorente cycas. La domanda che ci poniamo è, per permettere la crescita della pianta da quanto tempo non viene fatta pulizia e manutenzione?

E il problema è generalizzato, nella piazza e in altre zone della città. Basta sollevare le grate dei vari chiusini per scoprire rifiuti, foglie e rami che ad ogni temporale puntualmente ostruiscono il normale deflusso dell’acqua causando gli allagamenti.