Adesso è ufficiale: la guerra del minchia parking è iniziata. La prima grande battaglia è tra due vie tanto importanti quanto centrali di Bari. Via Sparano e via Melo.

Da una parte un camion che nella notte entra liberamente nell’area pedonale della via dello shopping barese per scaricare la propria merce in una delle attività commerciali. Dall’altro un furgone che utilizza uno dei nuovissimi marciapiedi appena realizzati in via Melo per rifornire un supermercato della zona.

È inutile: anche quelle (poche) strade che vengono curate, rinnovate e abbellite, vengono poi deturpate e mal utilizzate dai cittadini.

