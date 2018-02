All’alba di questa mattina, siamo riusciti a immortalare Riccardo Scamarcio. Il famoso attore pugliese è stato beccato nel momento della pausa caffè in via Bozzi, prima dell’inizio delle riprese del nuovo film di Andrea Zaccariello “Non sono un assassino”. Assieme all’attore di Andria saranno protagonisti del film anche Alessio Boni, Edoardo Pesce e Claudia Gerini.

L’allestimento del set non è passato inosservato agli occhi dei residenti del centro costretti a fare i conti con i tanti eventi che spesso si concentrano in zona. Già da oggi pomeriggio i baresi dovranno tener conto dell’arrivo di Alessandro Del Piero per un evento promozionale che porterà alla chiusura di alcune strade principali. Per non parlare della prossima potatura degli alberi, dei pochi parcheggi che i residenti devono condividere con chi lavora in zona e con le limitazioni al traffico che il film comporta. Le riprese, infatti, dureranno ben 5 settimane.

Le limitazioni al traffico partiranno dal 28 febbraio, dalle ore 5 alle 24. Le strade con divieto di sosta saranno: via Signorile, piazza Carabellese, via Matteotti, piazza Gramsci, via Fiume e via XXIV Maggio.

Il 1 marzo le limitazioni interesseranno il prolungamento di viale G. D’Annunzio nel tratto di raccordo con la statale 16. Il 2 marzo, dalle 5 alle 24, saranno chiuse al traffico via San Francesco d’Assisi, via Oriani, corso Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele. Il 3 marzo il divieto di sosta interesserà via di Crollalanza, via Fiume e via XXIV Maggio.

Il 5 marzo, dalle ore 05.00 alle ore 15.00, è istituito il divieto di sosta su complanare Vittorio Veneto, ponte Adriatico e via Bitritto. Il 9 marzo le limitazioni interesseranno via Visconti, via Garruba, corso Vittorio Veneto e via Napoli. Il 10 marzo saranno bloccate le strade del molo San Nicola e via Spalato. Il 17 marzo dalle 5 alle 19 è istituito il divieto di sosta in via Cognetti, via Fiume e via XXIV Maggio.