In occasione della manifestazione promozionale che vedrà protagonista l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Alessandro Del Piero, in programma domani alle 18 presso l’esercizio commerciale AirDP Store in via Abate Gimma a Bari, l’amministrazione comunale ha disposto proprio per il 28 febbraio le seguenti limitazioni alla circolazione:

1. dalle ore 07.00 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il “ Divieto di sosta – zona rimozione ” sulle seguenti strade:

a. via Abate Gimma, ambo i lati, tratto compreso tra via Argiro e via Melo;

b. via Melo, lato numerazione civici pari, tratto compreso tra il civico 46/A ed il civico 50;

2. dalle ore 13.30 (e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico) fino al termine delle esigenze, è istituito il “ Divieto di transito ” su via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Argiro e via Melo.