Solo a spiegarla viene il mal di testa. Tutto è nato dalle decine di segnalazioni ricevute: dietro il guard-rail dell’ultima piazzola di sosta prima dell’uscita “Fiera del Levante” sulla ss16, in direzione nord, ci sono tantissimi sacchi dell’immondizia. Troppi per essere un normale lancio del sacchetto.

Così siamo andati a vedere, e in effetti abbiamo trovato un catasta di bustoni neri, disposti in maniera quasi ordinata. Tutto accumulato ai piedi di un cartello che recita: “Divieto di abbandono e deposito, anche temporaneo, di rifiuti”. Dunque, in questa zona, di competenza dell’Anas, lasciare la spazzatura non si può. O forse sì.

Già, perché poco distante, attaccato a una mazza di scopa, come si dice dalle nostre parti, c’è un altro avviso, stampato alla meno peggio su un semplice foglio A4, con su scritto: “Deposito temporaneo autorizzato”. Allora, si può o non si può?

Alla fine, ne siamo venuti a capo. Quelle buste sono lasciate dalla stessa Anas durante il servizio di pulizia delle strade di sua competenza, si accumulano in attesa che passino le squadre incaricate della rimozione. Tutto in regola, diciamo. Tranne il fatto che i soliti incivili ne approfittano per trasformare la piazzola in un porcile.